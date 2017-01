Superstar Arjen Robben wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Bayern München verlängern. Angeblichunterschreibt der 32 Jahre alte Niederländer beim deutschen Rekordmeister einen Einjahresvertrag bis Juni 2018.

Das berichtet Sport1. Robben war 2009 von Real Madrid zum FC Bayern gewechselt und bildet dort seitdem ein kongeniales Flügel-Duo mit Franck Ribéry. In 152 Bundesliga-Spielen für Bayern schoss Robben 82 Tore, gewann fünfmal den Meistertitel, viermal den Pokal und 2013 das Triple. Beim Champions-League-Triumph über Borussia Dortmund war der Kapitän der niederländischen Nationalmannschaft der Siegtorschütze.

"Ich spiele jetzt auf Topniveau, das will ich noch ein bisschen weitermachen", hatte Robben in der vergangenen Woche im Trainingslager der Münchner in Doha/Katar bereits gesagt. Was danach komme, "muss man schauen. Das ist eine Gefühlssache. Ob Amerika, China, Australien oder Holland. Du musst nichts ausschließen. Aber jetzt ist es Bayern, was danach kommt, kann vieles sein. Aber auch nichts".

Die Bayern stellen damit vor dem Ligastart am Freitag (20.30 Uhr/Live-Ticker) beim SC Freiburg weiter die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Zuvor hatten bereits Torjäger Robert Lewandowski (bis 2021) und Ribéry (bis 2018) verlängert. Zudem sollen die Münchner auch die Kaufoption des von Juventus Turin bis Saisonende ausgeliehenen Kingsley Coman gezogen haben. Offen ist noch, ob die Münchner mit Routinier Xabi Alonso (35) verlängern.

Erst am Sonntag gaben die Bayern zudem die Transfers der beiden Hoffenheimer Niklas Süle und Sebastian Rudy für den Sommer bekannt. Rudy kommt ablösefrei und erhält einen Vertrag bis 2022. Süle unterschrieb bis 2022. Der Innenverteidiger soll rund 20 Millionen Euro kosten. Damit hat der FC Bayern schon jetzt zwölf Profis bis 2020 oder länger unter Vertrag, darunter auch die Weltmeister Manuel Neuer, Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels.

(sid)