Carlo Ancelotti würde Holger Badstuber bei einem vorübergehenden Vereinswechsel keine Steine in den Weg legen wollen.

"Wenn er entscheidet, für die nächsten sechs Monate für einen anderen Klub zu spielen, dann sind wir offen, auch das zu diskutieren", sagte der Trainer von Bayern München im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Doha/Katar. Lieber wäre Ancelotti aber wohl das Gegenteil: "Wenn er hier bleiben will, sind wir froh."

HSV und Manchester City wollen Badstuber

Der Vertrag des mehrfach schwer verletzten Badstuber läuft im Sommer aus, er ist deshalb bestrebt, sich für den Rest der Saison ausleihen zu lassen. Der Hamburger SV hat Interesse bekundet, angeblich auch Manchester City.

Ancelotti machte in Doha deutlich, dass der 27 Jahre alte Badstuber noch Zeit gebraucht habe, um in Form zu kommen, und deswegen nicht viel gespielt habe. "Es war wichtig, dass er sich gut erholen und gut trainieren konnte. Nun ist er in guter Form", sagte er.

Robben: "Es hakt nicht"

Arjen Robben hat derweil weitere Gespräche über seine wahrscheinliche Vertragsverlängerung beim FC Bayern angekündigt. "Es hakt nicht. Wir hatten ein Gespräch vor der Winterpause. Das war das erste seriöse Gespräch, und es wird wahrscheinlich noch ein zweites kommen", sagte der Niederländer im Trainingslager der Münchner in Doha zu "Sky Sport News HD".

Der Vertrag von Robben läuft zum Saisonende aus. In erster Linie aber denke er an seine Gesundheit und seine Fitness, betonte der 32-Jährige, der seit 2009 beim deutschen Rekordmeister spielt. "Ich bin niemand, der sagt: Ich will es so oder so, und ich plane es jetzt bis zum Karriereende. Ich will die Zeit jetzt einfach genießen, und dann schauen wir mal, was kommt", sagte er.

