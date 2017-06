Corentin Tolisso wird wahrscheinlich zum teuersten Bundesliga-Profi der Geschichte. Der 22 Jahre alte Franzose soll heute noch beim FC Bayern München den Medizincheck absolvieren und anschließend einen Vertrag beim Rekordmeister unterzeichnen.

Das berichtet die "Bild". Demnach wird der Mittelfeldspieler, der bislang ein Länderspiel für Frankreich absolvierte, für eine Ablöse von 40 Millionen Euro vom französischen Klub Olympique Lyon zum deutschen Rekordmeister wechseln. Damit wäre Tolisso gemeinsam mit seinem neuen Teamkollegen Javi Martinez der teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte. Den Spanier hatte der FC Bayern im Sommer 2012 für 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao losgeeist.

Tolisso soll bei den Bayern Xabi Alonso ersetzen. Der Spanier hatte nach der abgelaufenen Spielzeit seine Karriere beendet. Lagen Alonsos Stärken eher in der Organisation und der Defensive, schaltet sich der Franzose auch immer in die Offensive ein und ist deutlich torgefährlicher als sein prominenter Vorgänger. In der abgelaufenen Spielzeit kam Tolisso, der im März beim 0:2 gegen Spanien in Frankreichs Nationalmannschaft debütierte, in der heimischen Ligue 1 auf 31 Einsätze, erzielte dabei acht Treffer und bereitete fünf Tore vor.

Der FC Bayern war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Das französische Fachblatt "L'Équipe" berichtete am Mittwoch mit Verweis auf eine Quelle bei Lyon, der Transfer von Tolisso zu Bayern sei "nur noch eine Frage von Stunden". Tolisso wäre bei den Bayern der vierte Neuzugang nach den beiden Hoffenheimer Nationalspielern Niklas Süle und Sebastian Rudy sowie U21-Nationalspieler Serge Gnabry (Werder Bremen).

(can)