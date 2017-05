Als Kind armer kapverdischer Eltern wuchs Sanches in Lissabon auf. 2006 schloss er sich der Jugendabteilung von Benfica Lissabon an. weniger

Am 30. Oktober 2015 gab er im Alter von 18 Jahren sein Debüt in der ersten Mannschaft Benficas – er wurde in der Nachspielzeit bei einem 4:0 Sieg gegen CD Tondela eingewechselt.