Die höchsten Auswärtssiege der Bayern

Nur zweimal hat der FC Bayern München in seiner Bundesliga-Historie auswärts mit mehr Toren Unterschied gewonnen als beim 6:0 in Wolfsburg. Der höchste Erfolg gelang dem deutschen Rekordmeister in seinen bislang 846 Auswärtpartien am 7. Mai 2011 mit einem 8:1 beim FC St. Pauli. Wir zeigen Ihnen die höchsten Auswärtssiege der Bayern in der Bundesliga.