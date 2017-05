später lesen Zehn Beamte verletzt Bayern-Fans greifen Polizei in Wolfsburg an FOTO: afp 2017-04-30T09:30+0200 2017-04-30T09:31+0200

Zehn Polizisten sind in Wolfsburg am Rande des Bundesligaspiels VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bewarfen Bayern-Anhänger am Samstag die Beamten und ihre Dienstpferde mit Flaschen und Bechern.