später lesen Bayern München Ribéry fällt mit Muskelverletzung wohl länger aus FOTO: afp, tk/ Teilen

Twittern





2017-01-31T15:16+0100 2017-01-31T15:20+0100

Bayern München muss möglicherweise länger auf Superstar Franck Ribéry verzichten. Auch das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am 15. Februar gegen den FC Arsenal ist offenbar in Gefahr.