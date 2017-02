später lesen FC Bayern München Ribéry könnte gegen den HSV in den Kader zurückkehren FOTO: dpa, jai 2017-02-17T15:06+0100 2017-02-17T15:24+0100

Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti hat ein Comeback von Franck Ribéry (Muskelverletzung) in der Bundesliga für das Heimspiel gegen den Hamburger SV in einer Woche in Aussicht gestellt.