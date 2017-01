FC Bayern München: Hermann Gerland wird erster Assistent von Carlo Ancelotti

Der langjährige Co-Trainer Hermann Gerland ist beim FC Bayern von sofort an erster Assistent von Carlo Ancelotti. Angesichts des bevorstehenden Wechsels von Paul Clement zum Premier-League-Klub Swansea City AFC entschieden Ancelotti und der Vorstand des deutschen Rekordmeisters, den 62-jährigen Gerland zum ersten Co-Trainer zu ernennen.

Der gebürtige Bochumer Gerland trainierte zwischen 2001 und 2009 die zweite Mannschaft des FC Bayern und rückte im April 2009 als Co-Trainer zur Profimannschaft auf. Dort assistierte er bereits Ancelottis Vorgängern Louis van Gaal, Jupp Heynckes und Pep Guardiola.

Außer Gerland ist noch Trainer-Sohn Davide Ancelotti weiterer Co-Trainer. Der 27-Jährige arbeitete mit seinem Vater schon bei Real Madrid und Paris St. Germain zusammen. Dort war auch Clement dabei.

"Wir haben Paul als professionellen, loyalen und kompetenten Trainer erlebt. Wir wollten ihm die Chance, Cheftrainer in der Premier League zu werden, nicht verbauen Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge laut Mitteilung am Dienstag.

Clement hat schon als Cheftrainer in England gearbeitet. Beim Zweitligisten Derby County war er im Februar 2016 nach nur acht Monaten wieder entlassen worden. Swansea hatte sich nach der 1:4-Niederlage zum Hinrundenabschluss gegen West Ham United von Trainer Bob Bradley nach nur 85 Tagen Amtszeit getrennt.

Lahm will bis 2018 weiterspielen

Philipp Lahm plant derweil vorerst weiter mit einem Karrierende als Fußball-Profi im Sommer 2018. "Aktuell noch das jetzige und dann noch eines", sagte er am Dienstag vor dem Abflug des FC Bayern ins Trainingslager nach Katar auf die Frage, wie viele Jahre er noch spielen werde. In der Vergangenheit hatte der Mannschaftskapitän mehrfach betont, seinen Vertrag bis zu dessen Ablauf erfüllen zu wollen.

Die Verantwortlichen des FC Bayern haben Lahm allerdings auch eine Position in der sportlichen Leitung in Aussicht gestellt. Ihr Wunsch ist, dass zum 1. Juli 2017 ein neuer Sportdirektor an der Säbener Straße seine Arbeit aufnimmt. In diesem Fall müsste Lahm seine Karriere als Spieler vorzeitig beenden. Dagegen hat sich unter anderem Trainer Carlo Ancelotti ausgesprochen.

