Holger Badstuber wechselt auf Leihbasis für sechs Monate von Bayern München zum Ligarivalen Schalke 04. Der Innenverteidiger sehnt sich nach Spielpraxis.

Die Hängepartie hat ein Ende. Nationalspieler Holger Badstuber wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis bis Saisonende vom deutschen Rekordmeister Bayern München zum Ligarivalen Schalke 04. "Ich bin dankbar, dass der FC Bayern meinem Wunsch nachgekommen ist. Ich möchte auf Schalke die Spielpraxis sammeln, die ich jetzt brauche, und freue mich auf meine Zeit in Gelsenkirchen", sagte der 27-Jährige, der in den kommenden Tagen den Medizincheck auf Schalke absolvieren wird.

Laut "Sport-Bild" und dem TV-Sender Sky soll der Verteidiger unterdessen seinen Vertrag in München bis 2018 verlängert haben. In der Mitteilung des deutschen Rekordmeisters war davon allerdings noch nicht die Rede. Badstubers ursprünglicher Kontrakt lief bei den Münchnern nur noch bis zum Sommer.

Die Münchner wollten ihrem wechselwilligen Abwehrspieler keine Steine in den Weg legen, wie Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge verdeutlichte: "Holger ist ein verdienter Spieler. Er war oft verletzt, jetzt ist er aber wieder körperlich fit und möchte zu mehr Einsätzen kommen. Daher hat er uns gebeten, auf Leihbasis zu Schalke 04 wechseln zu dürfen. Diesem Wunsch haben wir gerne entsprochen. Wir hoffen, dass Holger in den kommenden Monaten viele Einsatzminuten sammelt, und wünschen ihm nur das Beste."

Am Vormittag hatte Badstuber im Trainingslager der Bayern in Doha/Katar noch allergisch auf Nachfragen bezüglich seiner Zukunft reagiert. "Es gibt nichts zu vermelden. Es ist nichts fix", sagte er da noch. Nun ist der Transfer perfekt. Vertragsdetails wurden nicht bekannt.

Schalke-Manager Christian Heidel hatte betont, der 31-malige Nationalspieler Badstuber sei "in der Spieleröffnung einer der besten Innenverteidiger, die ich kenne. Jetzt ist er topfit und kann voll trainieren." Am Vortag hatten die Königsblauen schon Zweitliga-Toptorjäger Guido Burgstaller vom 1. FC Nürnberg verpflichtet.

Schalkes Trainer Markus Weinzierl konnte sich nur 24 Stunden später nun auch über eine Verstärkung seiner anfälligen Abwehr freuen. Denn der leidgeplagte Badstuber befindet sich nach zahlreichen schweren Verletzungen offenbar gerade in glänzender körperlicher Verfassung.

Bayern-Coach Carlo Ancelotti hatte einem temporären Wechsel zugestimmt. "Wenn er sich dafür entscheidet zu gehen, weil er sechs Monate kontinuierlich spielen will, darüber können wir reden. Aber er wird nicht verkauft", sagte der Italiener.

In München kommt Badstuber im Moment an Mats Hummels genausowenig vorbei wie an Javi Martínez oder einem fitten Jerome Boateng. "Ich will spielen, das ist das A und O", sagte Badstuber in Katar.

Imstande wäre der gebürtige Memminger. Ancelotti beurteilt seine Fitness positiv. "Er ist in einer guten Verfassung, er wird von Tag zu Tag besser", sagte der Coach. Badstuber selbst will endlich wieder richtig auf die Beine kommen nach einer Leidensgeschichte, bei der andere längst das Handtuch geworfen hätten.

Kreuzbandrisse, Sehnenriss, Muskelriss im Oberschenkel, Sprunggelenksbruch - die Verletzungen lesen sich wie ein ausführlicher Auszug aus dem Pschyrembel. "Es war das letzte Mal, dass ich zurückkomme. Das habe ich beschlossen. Ich arbeite daran, dass ich gesund bleibe und dauerhaft auf dem Platz stehe und funktioniere", hatte Badstuber nach seinem jüngsten Comeback Ende Oktober 2016 im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg gesagt. Bei Schalke kann er nun den Nachweis erbringen.

(old/sid/dpa)