Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes muss im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr/Live-Ticker) aller Wahrscheinlichkeit nach auf Nationalspieler Joshua Kimmich verzichten.

Wie der Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga mitteilte, reiste der Rechtsverteidiger wegen einer Magenverstimmung am Freitagnachmittag nicht mit nach Dortmund.

Sollte Kimmich (22) beim BVB tatsächlich ausfallen, steht Rafinha als Ersatz für die Viererkette bereit. Der Brasilianer hatte Kimmich bereits am Dienstag beim 2:1 in der Champions League bei Celtic Glasgow in der Startformation ersetzt.

