Carlo Ancelotti sieht keine Chance auf den in Medien spekulierten Wechsel von Marco Verratti von Paris St. Germain zum FC Bayern München. Xabi Alonso und Kingsley Coman sollen dem Rekordmeister derweil erhalten bleiben.

"Verratti wird noch eine lange Zeit bei PSG bleiben", sagte der Trainer des deutschen Fußball-Meisters am Donnerstag in München. Es gebe keine Chance, ihn zu holen. "Er ist ein sehr guter Spieler", sagte Ancelotti. "Ich habe mit ihm in den letzten drei Monaten nicht gesprochen." Im Rahmen der Spekulationen eines Karriereendes von Bayern-Star Xabi Alonso im Sommer war der Name von Verratti als Münchner Verpflichtung gespielt worden.

"Alonso hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Ich habe keine Neuigkeiten", sagte Ancelotti. "Ich denke, Alonso ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und ich hoffe, dass er mit uns in der nächsten Saison spielt." Alonso ist 35 Jahre alt und spielt seit 2014 für den FC Bayern. Im Trainingslager in Katar hatte er die Karrierefortsetzung über den Sommer hinaus offen gelassen. Er wolle die Entscheidung von seinem Gefühl abhängig machen.

Noch keine Entscheidung über Coman, Gnabry derzeit kein Thema

Noch keine endgültige Entscheidung ist über die Zukunft des französischen Nationalspielers Kingsley Coman gefallen. Bis Ende April müssen die Bayern entscheiden, ob der ausgeliehene Coman (20) fest von Juventus Turin verpflichtet werden soll. "Stand heute haben wir eine Neigung, die Option zu ziehen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der Fußball Bild.

Rummenigge hat keine Eile. "Wir werden uns da Zeit lassen. Grundsätzlich sind wir von dem Spieler total überzeugt. Aber es ist schon festzustellen, dass die letzte Saison besser war als die jetzige, wobei er auch einige Verletzungen gehabt hat", erklärte der 61-Jährige. Coman war im Sommer 2015 zu den Bayern gewechselt, die Kaufsumme liegt laut Fußball Bild bei über 21 Millionen Euro.

Der deutsche Nationalspieler Serge Gnabry (21) ist in München zumindest derzeit wohl kein Thema. "Gnabry ist ein Spieler von Werder Bremen und ich möchte den Kollegen in Bremen keine Probleme bereiten. Natürlich werden wir deutsche Nationalspieler immer beobachten, aber ob wir darüber hinaus etwas machen, weiß ich nicht", sagte Rummenigge. Nach der Vertragsverlängerung des Niederländers Arjen Robben sei der Klub in der nächsten Saison auf den Außenpositionen gut besetzt.

(dpa)