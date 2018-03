später lesen U19-Kapitän Lautern-Talent Will wechselt zu den Bayern FOTO: dpa, geb cul 2018-03-01T12:09+0100 2018-03-01T12:15+0100

Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern verliert am Saisonende eines seiner großen Talente an Bayern München. Paul Will wechselt trotz aller FCK-Anstrengungen, den Mittelfeldspieler langfristig mit einem Profivertrag zu binden, zum deutschen Rekordmeister.