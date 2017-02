Spox: "Meister des Moments – Der Morgen danach begann mit einem fetten Kater. Die Kommunikation des Karriereendes von Philipp Lahm zum Ende der laufenden Saison geriet am Dienstag zu einem Desaster. Die Reperaturmaßnahmen am Mittwoch sorgten für noch mehr Kopfschütteln. Erst deutete Uli Hoeneß die Unstimmigkeiten in der Absprache an, ehe Karl-Heinz... mehr

Spox: "Meister des Moments – Der Morgen danach begann mit einem fetten Kater. Die Kommunikation des Karriereendes von Philipp Lahm zum Ende der laufenden Saison geriet am Dienstag zu einem Desaster. Die Reperaturmaßnahmen am Mittwoch sorgten für noch mehr Kopfschütteln. Erst deutete Uli Hoeneß die Unstimmigkeiten in der Absprache an, ehe Karl-Heinz Rummenigge per Pressemitteilung mit der Version des Vereins in die Vollen ging. Ob diese wirklich stimmt, ist offen und darf angezweifelt werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass Lahm selbst auf diese - man darf es ruhig so nennen - Provokation noch einmal reagieren wird." weniger