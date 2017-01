später lesen Erkältung FC Bayern reist ohne Robben zum Telekom Cup FOTO: dapd Teilen

2017-01-13

Bayern München muss bei seiner Rückrunden-Generalprobe auf Superstar Arjen Robben verzichten. Der 32 Jahre alte Niederländer muss am Samstag beim Telekom Cup in Düsseldorf wegen einer Erkältung passen, die er sich im Anschluss an das Trainingslager in Doha/Katar zugezogen hat.