Leipzig ist nicht ganz unbeteiligt daran, dass die Münchner auf beeindruckende Art ihre Muskeln spielen ließen. Der Herausforderer im einstweiligen Wartestand hat das Establishment 15 Spieltage lang aus der Entfernung derart geärgert, dass sich die Bayern auf das Treffen konzentriert haben wie auf eine K.o.-Begegnung in der Champions League. Wichtige Spieler wurden in den Begegnungen zuvor geschont, das taktische Konzept genau auf Leipzig ausgerichtet. Und die versammelte Prominenz auf Bayern-Seite fühlte sich zu großer Leistung verpflichtet. Noch ist es so, dass die Bundesliga-Mitbewerber an die Bayern nicht heranreichen können, wenn die all ihre Fähigkeiten mobilisieren. Dann sind die Münchner ohne richtige Konkurrenz.

Die Red-Bull-Werksmannschaft aus Leipzig ist allerdings auf dem Weg, in den nächsten Jahren bedeutende Lücken zu schließen. Sie hat nahezu unerschöpfliche finanzielle Mittel, und sie hat eine fußballerische Idee eingepflanzt bekommen, die auf Sicht immer noch die größten Chancen in der Auseinandersetzung mit dem Bayern-Stil hat. Das ist aber ein längerer Weg. Zunächst mal entscheidet die fußballerische Klasse. Und da sind die Bayern allen über, auch Leipzig.

(pet)