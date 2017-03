Sehen so die neuen Heimtrikots des Rekordmeisters aus? Auf einer Internetseite sind am Samstag Bilder des angeblich neuen Heim-Trikots des FC Bayern München für die Saison 2017/18 aufgetaucht.

Die Trikots sind offenbar in Anlehnung an die erfolgreichen Zeiten in den 1970er Jahren gehalten. Für diese Hommage stehen die weißen Längsstreifen auf der Vorderseite und den Ärmeln sowie der weiße Rundkragen. So zu sehen auf der Internetseite footyheadlines.com, die mit ihren Leaks in der Vergangenheit meist richtig lag. Dazu sollen die Bayern in der kommenden Saison offenbar in roten Hosen auflaufen.

Die Trikots für die neue Saison werden traditionell vor Saisonende offiziell vorgestellt und am letzten Heim-Spieltag getragen.