Der FC Bayern muss vorerst auf Spielmacher Thiago verzichten. Der Spanier verletzte sich am Wochenende in Doha am rechten Oberschenkel und musste das Trainingslager vorzeitig beenden.

Der 25-Jährige bleibt aber in Katar und soll da wegen seiner nicht genauer beschriebenen Muskelverletzung behandelt werden. Über die Ausfalldauer machte der deutsche Rekordmeister aus München keine Angaben.

Meldungen, wonach es sich um einen Muskelfaserriss handele, wollte der FC Bayern nicht bestätigen. "Das checken wir, wenn wir in München sind. Ich hoffe, er wird gegen Arsenal spielen können", sagte Ancelotti. Die Gunners um die Weltmeister Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker sind im Achtelfinale der Champions League am 15. Februar und 7. März Bayern-Gegner.

Thiago war in der Hinrunde einer der Leistungsträger im Team von Trainer Carlo Ancelotti. In 22 von 25 Pflichtspielen kam der Spanier zum Einsatz. Er überzeugte vor allem nach dem Wechsel von Trainer Carlo Ancelotti vom 4-3-3 zum 4-2-3-1-System hinter der offensiven Dreierreihe. Anstelle von Thiago kann auch Thomas Müller diesen Part spielen.

Verzichten müssen die Münchner zum Restrunden-Auftakt am 20. Januar beim SC Freiburg in jedem Fall auf Innenverteidiger Jérôme Boateng. Der deutsche Fußballer des Jahres war nicht mit ins Trainingslager gereist. Er absolviert ein individuelles Programm in der Heimat.

Beim Training am Sonntag machte der lange verletzte Franzose Kingsley Coman weitere Schritte Richtung Comeback. Der Flügelspieler stand zumindest anfänglich wieder gemeinsam mit dem Team auf dem Platz und soll behutsam an die Mannschaft heran geführt werden. Die Münchner weilen noch bis zum 11. Januar in Doha, ein Test gegen den belgischen Erstligisten Eupen ist für den 10. Januar angesetzt.

Coman hatte im November im Trainingslager der französischen Nationalmannschaft einen Außenbandriss im Kniegelenk und einen Kapselriss im Sprunggelenk des linken Beins erlitten. Der 20-Jährige ist von Juventus Turin bis zum Saisonende ausgeliehen, die Münchner haben aber eine Kaufoption.

"Gerade als ich mich wieder gut gefühlt habe, kam die nächste Verletzung. Für den Kopf war das schwer. Ich hatte keine einfache Zeit", sagte Coman in Doha. "Jetzt bin ich am Ende des Weges angekommen und kann wieder lachen."

