Zahlreiche Bayern-Profis sahen das Halbfinal-Match zwischen Djokovic und dem Spanier Fernando Verdasco, das der Weltranglisten-Zweite aus Serbien mit viel Mühe gewann. Im zweiten Satz musste Djokovic beim 4:6, 7:6, 6:3 fünf Matchbälle abwehren. Nach dem Spiel kam es dann noch zum persönlichen Treffen, von dem Djokovic ein Foto twitterte. "Danke Jungs! Es war toll, euch heute zu treffen", schrieb der "Djoker", dessen Fußball-Herz allerdings für den AC Mailand schlägt.

Thanks guys! It was great meeting you today 👏🏼 @FCBayern pic.twitter.com/oqzuqjTPs6