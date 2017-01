Während der FC Bayern München sein Trainingslager in Doha absolviert, spielen dort parallel Novak Djokovic und Andy Murray um den ersten Tennis-Titel des Jahres. Am Freitag schauten die Bayern Djokovic bei der Arbeit zu.

Zahlreiche Bayern-Profis sahen das Halbfinal-Match zwischen Djokovic und dem Spanier Fernando Verdasco, das der Weltranglisten-Zweite aus Serbien mit viel Mühe gewann. Im zweiten Satz musste Djokovic beim 4:6, 7:6, 6:3 fünf Matchbälle abwehren. Nach dem Spiel kam es dann noch zum persönlichen Treffen, von dem Djokovic ein Foto twitterte. "Danke Jungs! Es war toll, euch heute zu treffen", schrieb der "Djoker", dessen Fußball-Herz allerdings für den AC Mailand schlägt.

Thanks guys! It was great meeting you today 👏🏼 @FCBayern pic.twitter.com/oqzuqjTPs6 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 6, 2017

Bayern-Star Thiago hat derweil am Samstag das Training abbrechen müssen. Der Spanier fasste sich bei einer Spiel-Übung an den Oberschenkel und konnte die Einheit der Münchner nicht fortsetzen. Für den Mittelfeldakteur stand danach eine weitere Untersuchung an, eine Diagnose gab es zunächst nicht.

Thiago war in der Hinrunde einer der Leistungsträger im Team von Trainer Carlo Ancelotti. In 22 von 25 Pflichtspielen kam der 25 Jahre alte Spanier zum Einsatz.

(areh/dpa)