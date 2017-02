später lesen Rekordmeister sucht Sportdirektor Reuter schließt Wechsel zum FC Bayern aus FOTO: dpa, geb nic FOTO: dpa, geb nic 2017-02-20T08:26+0100 2017-02-20T11:25+0100

Sportdirektor Stefan Reuter vom FC Augsburg hegt derzeit keine Ambitionen auf einen Wechsel in die sportliche Führung seines früheren Klubs FC Bayern München. "Ich habe einen langfristigen Vertrag und bin mehr als vier Jahre schon in Augsburg. Ich beschäftige mich nicht damit", sagte Reuter in der TV-Sendung Sky90.