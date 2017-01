Bayern-Star Thomas Müller hat sich am Flughafen in München einen für ihn typischen Spaß mit den dort wartenden Journalisten erlaubt. Von Lisa Brautmeier

Als der Nationalspieler an ihnen nach der Landung des FC Bayern aus dem Trainingslager in Doha vorbeiging, täuschte er ein Telefongespräch vor – mit seinem Reisepass. Diesen hielt er sich wie ein Handy ans Ohr. So entkam Müller den Fragen der wartenden Presse und konnte einfach an den Kameras vorbeilaufen. Er grüßte lediglich grinsend mit einem Nicken in Richtung der Reporter.

FOTO: ap, MS

Diese hatten natürlich längst gesehen, dass der 27-Jährige nicht in sein Handy sprach, sondern in seinen grünen, weil vorläufigen, Reisepass. Doch Müller kann man nicht böse sein, die Journalisten quittierten den Auftritt mit Gelächter.

Trotz seiner Torkrise in der Bundesliga – er erzielte diese Saison erst einen Treffer – ist der Weltmeister weiterhin zu Späßen aufgelegt. Der 27-Jährige ist ja dafür bekannt, die Presse auch mal auf die Schippe zu nehmen. So hatte er zum Beispiel nach dem WM-Sieg 2014 in Brasilien einer chilenischen Reporterin in einem Interview auf bayerisch geantwortet, womit die Südamerikanerin natürlich nichts anfangen konnte.