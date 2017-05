In Marseille erlebte Ribery seinen absoluten Durchbruch und reifte zum Nationalspieler heran. Bereits in den ersten Einsätzen behauptete er sich als Spielmacher und führte seine Mannschaft zum Sieg des Intertoto Cups 2005. 2006 wurde er zum französischen Nachwuchsspieler des Jahres gewählt. Neben dem zweiten Platz beim französischen Pokalturnier... mehr

In Marseille erlebte Ribery seinen absoluten Durchbruch und reifte zum Nationalspieler heran. Bereits in den ersten Einsätzen behauptete er sich als Spielmacher und führte seine Mannschaft zum Sieg des Intertoto Cups 2005. 2006 wurde er zum französischen Nachwuchsspieler des Jahres gewählt. Neben dem zweiten Platz beim französischen Pokalturnier in den Jahren 2006 und 2007 wurde Ribery 2007 mit Olympique Marseille französischer Vizemeister, hinter Lyon. In den zwei Jahren stand Ribery 68 mal auf dem Platz und erzielte dabei in allen Wettbewerben 14 Tore. weniger