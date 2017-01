Dann verließ der "Tiger", so sein Spitzname, die Bayern wieder. 1995/96 trainierte er erneut den 1. FC Nürnberg, 1996 stieg er mit Tennis Borussia Berlin ungeschlagen aus der Regionalliga in den bezahlten Fußball auf, doch im November 1998 wurde er in der Hauptstadt wegen Differenzen mit der Vereinsführung beurlaubt. Nach einem Sabbatjahr,... mehr

Dann verließ der "Tiger", so sein Spitzname, die Bayern wieder. 1995/96 trainierte er erneut den 1. FC Nürnberg, 1996 stieg er mit Tennis Borussia Berlin ungeschlagen aus der Regionalliga in den bezahlten Fußball auf, doch im November 1998 wurde er in der Hauptstadt wegen Differenzen mit der Vereinsführung beurlaubt. Nach einem Sabbatjahr, in dem er sich der Pferdezucht widmete, trainierte er in der Saison 99/00 Arminia Bielefeld und im Jahr darauf den Zweitligisten SSV Ulm 1846. weniger