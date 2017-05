später lesen "Körper bisschen geschunden" Hummels gegen Darmstadt fraglich 2017-05-04T15:59+0200 2017-05-04T15:59+0200

Der FC Bayern bangt vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 um den Einsatz von Innenverteidiger Mats Hummels. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, konnte Hummels auch am Donnerstag nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Stattdessen absolvierte der 28-Jährige eine individuelle Einheit. "Ich trage ein paar Sachen mit mir herum. Ich weiß noch nicht genau, wie die nächsten Tage für mich persönlich aussehen werden", sagte Hummels bei FC Bayern.tv. Hummels hatte sich vor dem Viertelfinale in der Champions League gegen Real Madrid im Training am Sprunggelenk verletzt und das Hinspiel verpasst. Zuletzt konnte er nur angeschlagen spielen. "Der Körper ist tatsächlich ein bisschen geschunden, das muss ich schon sagen. Dem Fuß geht es ganz gut, der verhält sich super. Aber ich habe ein paar Schläge auf die Hüfte bekommen und dort ein Problem, ich bin muskulär etwas angeschlagen", erklärte Hummels.