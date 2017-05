Kimmich wurde am 8. Februar 1995 in Rottweil geboren. weniger

Kimmich wurde am 8. Februar 1995 in Rottweil geboren.

In der 3. Liga kam der Youngster auf Anhieb auf 26 Einsätze (ein Tor und zwei Vorlagen) und stieg mit RB Leipzig auf. In der folgenden Zweitliga-Spielzeit setzte er seinen Höhenflug fort und spielte 27 Mal (zwei Tore, zwei Vorlagen).

Im Sommer 2015 nahm er mit der deutschen Nationalmannschaft an der U21-Europameisterschaft in Tschechien teil.

In der Saison 2016/17 folgte Carlo Ancelotti bei den Bayern auf Guardiola, und unter dem Italiener hatte Kimmich im ersten Jahr einen schwierigen Stand. Kimmich kam nicht mehr so oft zum Einsatz, feierte am Ende aber trotzdem den Gewinn der Meisterschaft. In der Nationalelf war er dagegen weiterhin gesetzt.