Coman wurde am 13. Juni 1996 in Paris geboren.

Nachdem sein Vertrag in Paris nach vier Einsätzen in der Premierensaison in Paris nicht verlängert wurde, wechselte das Talent ablösefrei zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

In der Saison 14/15 kam er auf 22 Pflichtspieleinsätze (14 Einsätze in der Serie A) für die Italiener.

Er soll bei den Bayern langfristig seinen Landsmann Franck Ribery ersetzen, zunächst bei ihm in die Lehre gehen. In seiner ersten Saison gewann er mit den Bayern auf Anhieb die deutsche Meisterschaft.

Am 27. April 2017 machten die Bayern von ihrer Kaufoption Gebrauch und verpflichteten Coman fest, obwohl dieser in der ersten Saison unter Trainer Carlo Ancelotti nicht so zum Zuge kam wie erhofft. Am Ende stand trotzdem der zweite deutsche Meistertitel in Comans Vita.