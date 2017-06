später lesen Hochzeit in Italien Manuel Neuer gibt seiner Nina auf Krücken das Ja-Wort FOTO: Pia Clodi/peachesandmint.com/dpa 2017-06-10T22:29+0200 2017-06-10T22:36+0200

Manuel Neuer vor dem Traualtar: Nach der standesamtlichen Hochzeit im Mai haben sich der Nationaltorhüter (31) und seine Frau Nina (23) am Samstag nun auch kirchlich das Ja-Wort gegeben - in Monopoli in Italien.