FC Bayern München: Martínez verpasst Training wegen Erkältung

2017-01-04

Defensivspieler Javi Martínez hat die erste Übungseinheit des Fußball-Rekordmeisters Bayern München im Trainingslager in Doha/Katar wegen einer leichten Erkältung versäumt. Leichte muskuläre Beschwerden zwangen auch Ersatztorwart Sven Ulreich zu einer Pause. Der von einem Außenbandriss im Knie genesene Kingsley Coman absolvierte planmäßig ein individuelles Programm im Hotel. Der FC Bayern hält zum siebten Mal in Serie sein Wintertrainingslager in Katar ab und bleibt dort bis zum 11. Januar. Für den 10. Januar ist ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen vorgesehen.