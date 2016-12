Mats, was hast du dir dabei gedacht?

Er hat dunkelbraune Augen, dunkelbraunes Haar, einen halbwegs dichten Bart, verdammt viel Charme und ist auch noch erfolgreich. So kannte man FC-Bayern Verteidiger Mats Hummels. Für viele Frauen sicherlich ein klasse Typ. Wo bislang (überwiegend bei seinen weiblichen Fans) Nervensägen-Freundin Cathy Hummels als sein Manko galt, ist es jetzt seine neue Haarfarbe: blond. Oder eher gelb. Oder was dazwischen. Die Modewelt und eigentlich überhaupt jeder ist empört. Was hat er sich dabei nur gedacht?

FOTO: dpa, tha nic

Aber ganz von Anfang: Als Hummels Mittwochabend beim Heimspiel gegen RB Leipzig auf den Platz lief, stockte nicht nur seinem Gegner der Atem: Der sonst als stilsicher bekannte Nationalspieler stolzierte mit einem blond-gelb-gefärbten Schopf auf den Platz.

Im Sky-Interview mit Moderatorin Esther Sedlaczek klärte er über die fragwürdige Typveränderung auf. Kraut und Rüben auf dem Kopf des Kickers sind demnach einer Wette auf dem Oktoberfest geschuldet – die Hummels verloren hatte.

Das ist gefärbt! Das geht nicht einfach wieder weg

Irritierend beim Interview jedoch nicht nur Hummels Äußerung "Im richtigen Licht sieht es manchmal sogar ganz gut aus", sondern auch Sedlaczeks Frage: "Also Haare heute erstmal nicht mehr waschen, sondern so lassen?" Bitte? Frau Sedlaczek? Um zu erkennen, dass dieser Unfall auf dem Kopf von Hummels gefärbt ist und nicht auswaschbar, braucht man nun wirklich kein Sky-HD! Das muss man überfärben oder rauswachsen lassen. Das hat auch Hummels so verstanden.

FOTO: ap, MS

Bedeutet für uns: An den Anblick muss man sich mindestens noch zwei bis drei Monate gewöhnen. Solange wird es wohl brauchen, bis die dunkle Matte wieder nachgewachsen ist. Die Haare einfach wieder dunkel zu färben, sollte sich Hummels nämlich besser überlegen. Von Natur aus dunkle Haare auf einen so hellen Blond-Ton zu färben, ist schon nicht gesund für die Haarstruktur. Wenn man das aber noch auf das bereits angegriffene Haar dunkle Pigmente setzt, riskiert man, dass die Haare einfach abbrechen. Wobei... Manch einer fragt sich vermutlich, ob eine vorübergehende Glatze nicht das kleinere Übel bei Hummels' Haar-Misere ist. Übrigens: Ehefrau Cathy findet die Frisur "gar nicht so schlimm, wie befürchtet".

(skr)