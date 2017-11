Süddeutsche Zeitung: "Der Baske mit Pflaster darf endlich feiern. Der Mann des Abends lag auf dem Rasen. Er war gerannt, hatte gegrätscht, sich in Bälle geworfen, in Gegenspieler, und nun hatte er auch noch kurzzeitig erfolgreich die Rolle eingenommen, um die es im Vorfeld des Spiels so lange gegangen war: die des Angreifers. Nun aber lag... mehr

Süddeutsche Zeitung: "Der Baske mit Pflaster darf endlich feiern. Der Mann des Abends lag auf dem Rasen. Er war gerannt, hatte gegrätscht, sich in Bälle geworfen, in Gegenspieler, und nun hatte er auch noch kurzzeitig erfolgreich die Rolle eingenommen, um die es im Vorfeld des Spiels so lange gegangen war: die des Angreifers. Nun aber lag er am Boden, die Ärzte kamen angerannt, sie behandelten ihn, pflasterten eine Wunde über dem rechten Auge zu. Wenige Augenblicke später konnte Javi Martínez wieder aufstehen. Doch eines hatte er verpasst: das Tor zu feiern, das soeben diese Partie entschieden hatte. Sein Tor. Es war ein routinierter Auftritt des FC Bayern am Dienstagabend bei Celtic Glasgow. Manchmal braucht es eben kein Spektakel, und dennoch gibt es ein bisschen was zu feiern. In diesem Fall war die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League." weniger