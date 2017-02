später lesen FC Bayern München Lewandowski erneut Polens Fußballer des Jahres Teilen

Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski ist zum sechsten Mal in Serie zu Polens Fußballer des Jahres gewählt worden. "Wie immer, bedeutet mir dieser Titel sehr viel", schrieb der 28 Jahre alte Fußball-Profi am Montag auf Twitter. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, setzte sich Lewandowski gegen Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak, Arkadiusz Milik und Michal Pazdan durch. "Das ist eine große Ehre für mich", erklärte Lewandowski. In der Bundesliga liegt der Angreifer mit 15 Treffern derzeit auf Rang zwei der Torschützenliste hinter Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang. "Er leistet fantastische Arbeit", lobte Trainer Carlo Ancelotti.