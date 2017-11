Weltmeister Thomas Müller von Bayern München hat knapp zwei Wochen nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel das Lauftraining wieder aufgenommen. "Gute Nachrichten: Thomas Müller ist zurück auf dem Rasen", twitterte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag.

Für das Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund kommt Müller aber ebenso wenig infrage wie für die Länderspiele in England (10.11.) und gegen Frankreich (14.11.). Sein Comeback könnte der 28-Jährige am 18. November im Bundesligaderby gegen den FC Augsburg feiern.

Müller hatte sich am 21. Oktober beim 1:0 der Bayern beim Hamburger SV verletzt. Er falle "voraussichtlich drei Wochen aus", teilte der Klub anschließend mit.

(sid)