Bayern-Talent: Torhüter Weinkauf wechselt ablösefrei zu Hannover 96

Torhüter Leo Weinkauf zieht es zur kommenden Saison vom deutschen Rekordmeister Bayern München zu Hannover 96. Der 21-Jährige wechselt ablösefrei zu den Niedersachsen und erhält einen Dreijahresvertrag bis 2021. Weinkauf stand viermal bei einem Bundesliga-Spiel im 18er-Kader der Bayern, blieb jedoch ohne Einsatz. In der laufenden Spielzeit absolvierte er zwölf Spiele für Münchner Reserve in der Regionalliga Süd. "Leo ist ein sehr gut ausgebildeter junger Torhüter mit großem Potenzial", sagte 96-Torwarttrainer Jörg Sievers: "Ich freue mich darauf, mit ihm gemeinsam an seiner Entwicklung zu arbeiten."