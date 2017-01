In der Bundesliga bahnt sich offenbar ein überraschender Wechsel an. Holger Badstuber, der bei Bayern München derzeit nur zweite Wahl ist, könnte bei Liga-Konkurrent Schalke 04 unterkommen.

Nach einem Bericht der "Bild" sind sich der Verteidiger und Schalke schon einig, jetzt müssen sich die Vereine auf einen Transfer verständigen. Schalke-Trainer Markus Weinzierl macht keinen Hehl aus seinem Interesse. "Das ist schon ein interessanter Name. Dass er Qualität hat, hat er in den letzten Jahren immer wieder bewiesen. Wir beschäftigen uns mit der Mannschaft und Dingen, in denen wir uns verbessern wollen und das ist schon auch die Innenverteidiger-Position", sagte Weinzierl in einem Interview mit dem TV-Sender "Sky Sport News HD".

Bayern-Coach Carlo Ancelotti würde Badstuber bei einem vorübergehenden Vereinswechsel keine Steine in den Weg legen. "Wenn er entscheidet, für die nächsten sechs Monate für einen anderen Klub zu spielen, dann sind wir offen, auch das zu diskutieren", hatte er in der vergangenen Woche im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Doha/Katar gesagt.

Im Raum steht eine Leihe ohne Kaufoption. Dafür müssten die Bayern aber noch Badstubers im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern.

Badstuber hat nach zahlreichen Verletzungen bei den Bayern nicht den Sprung zurück in die erste Elf geschafft. Hinter den Weltmeistern Jerome Boateng und Mats Hummels sowie dem Spanier Javi Martínez ist er aktuell Innenverteidiger Nummer vier. Bei personellen Engpässen hatte Ancelotti zuletzt sogar Außenverteidiger David Alaba im Deckungszentrum eingesetzt. Auch der möglicherweise längere Ausfall von Boateng dürfte an Badstubers Situation nichts ändern.

(areh)