Bekennerschreiben gefunden Anschlag auf BVB-Mannschaft – alle Fakten, alle offenen Fragen 2017-04-12T06:46+0200 2017-04-12T08:42+0200

Drei "ernstzunehmende Sprengsätze" sind direkt am Bus des BVB-Teams explodiert. In der Nähe des Tatorts wurde ein Bekennerschreiben gefunden. BVB-Profi Marc Bartra und ein Polizist wurden verletzt. Was wir zu dem Anschlag wissen – und was noch unklar ist. Von Tim Harpers