Tristan Gilliland-Kunkle aus Hershey/Pennsylvania fuhr den kleinen Hund des US-Nationalspielers 210 Kilometer nach Washington D.C., wo Pulisic ihn begeistert in Empfang nahm.

I actually got done making this happen a little bit ago. pic.twitter.com/CWK4OlLA5S

Der 19-Jährige hatte bei Twitter geschrieben, dass er seinen Hund - stilecht mit BVB-Halstuch - vermisse: "Möchte mir jemand den Kleinen bringen, damit ich ihn an den Feiertagen sehen kann?" Sein Fan ließ sich nicht zweimal bitten. "Bin unterwegs", schrieb er. Wenig später kam es zum feierlichen Übergabe-Selfie.

Anyone willing to drive my pup from Hershey to Washington DC so I can see him for the holidays:) pic.twitter.com/Rb4bijEMvz