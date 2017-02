Der Düsseldorfer Sportrechtler Paul Lambertz (Kanzlei Beiten Burkhardt) sieht für die durch die Sperrung der Südtribüne betroffenen Dortmunder Dauerkarteninhaber kaum Chancen, in irgendeiner Form das entgangene Stadionerlebnis ersetzt zu bekommen.

"Außer dem Ticketpreis sehe ich keinen Schaden, den der Geschädigte noch geltend machen könnte, und diesen Schaden hat der BVB angekündigt, zu ersetzen" sagte Lambertz unserer Redaktion. Eine Schmerzensgeldforderung sei schwer begründbar. "Der restliche Schaden ist etwas Emotionales."

Borussia Dortmund hatte angekündigt, den Dauerkartenbesitzern auf der Südtribüne die Kartenkosten für das Wolfsburg-Spiel am kommenden Samstag zu erstatten. Tageskartenkäufer sollen ein Ersatzticket für das Spiel gegen Bremen erhalten. Eine Umverteilung der 25.000 Südtribünen-Besucher auf andere Tribünen ist nicht möglich, da diese Plätze ebenfalls bereits verkauft sind.

Die legendäre Stehplatztribüne im Signal Iduna Park war am 4. Februar in Verruf geraten. Nach Schmäh-Plakaten und -Bannern gegen RB Leipzig hatte der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am vergangenen Freitag beantragt, die Südtribüne für ein Spiel komplett zu sperren. Das DFB-Sportgericht gab nach der BVB-Entscheidung das Urteil offiziell bekannt, das zudem eine Geldstrafe von 100.000 Euro beinhaltet

Die Strafforderung des DFB hatte sich nicht auf die Randalierer außerhalb des Stadions, die Leipziger Gästefans attackiert und zehn Personen verletzt hatten, sondern auf die Plakate in der Arena bezogen. Zudem hatte der Kontrollausschuss angeführt, dass die BVB-Fans noch unter Beobachtung standen. Am 8. Juli 2016 war vom DFB-Sportgericht ein Teilausschluss für den Unterrang der Südtribüne auf Bewährung ausgesetzt worden.

(erer)