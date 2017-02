Der verletzte Ilkay Gündogan hat seinen früheren Trainer Thomas Tuchel nach der aufkeimenden Kritik der vergangenen Wochen in Schutz genommen. "Ich weiß, was er kann. Er ist ein wirklich guter Trainer, der zu vielen Vereinen passen würde - aber zu Borussia Dortmund ganz besonders. Für mich ist die Diskussion um ihn völlig unverständlich", sagte Gündogan bei "Eurosport.de".

Der Mittelfeldspieler hatte in der vergangenen Saison beim BVB unter Tuchel überragend gespielt, ehe er zu Manchester City in die englische Premier League wechselte. Im Team von Pep Guardiola erkämpfte sich Gündogan einen Stammplatz, verletzte sich im Dezember allerdings am Kreuzband im rechten Knie. Ob er in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommt, ist ungewiss.

"Meine Erfahrungen mit den schweren Verletzungen am Rücken und am Knie helfen mir. Ich kann diese Verletzung ganz gut einordnen", sagte Gündogan: "Ich weiß, dass ich an meinem Comeback wirklich hart arbeiten muss. Sechs Monate auf der faulen Haut liegen geht nicht."

(sid)