Alles war hergerichtet für die Eröffnungsfeier des umgebauten Steigerwaldstadions in Erfurt. Zuschauer, die Mannschaft des Drittligisten Rot-Weiß Erfurt, selbst die Kameras des Fernsehsenders Sport1 waren bereit, allein die Gäste aus Dortmund hingen in der Luft.

Zwar strahlte der Himmel über dem Steigerwaldstadion knallblau, doch über dem Erfurter Flughafen herrschte dicke Luft. 15 Minuten vor dem geplanten Anpfiff um 14 Uhr drehte der Flieger, der kurz nach 12 Uhr in Dortmund gestartet war, noch Kreise über der Thüringer Landeshauptstadt. Wenig später musste der Bundesligist endgültig absagen, da eine Landung wegen dichten Nebels zu gefährlich gewesen wäre.

Unverrichteter Dinge nahm die Maschine also schließlich wieder Kurs auf Dortmund. Immerhin hat BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke noch im Flieger ankündigen lassen, dass das Spiel noch in dieser Saison nachgeholt werden soll. "Das ist ein Trost, aber am heutigen Tag leider nicht", sagte Erfurts Präsident Rolf Rombach bei Sport1.

Für Rot-Weiß Erfurt war es bereits der zweite Anlauf: Ursprünglich sollte am 14. August die Stadioneröffnung mit einem Testspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 gefeiert werden, da damals aber entscheidende Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen waren, hat der Drittligist Borussia Dortmund als Gegner für den Ersatztermin gewinnen können. Bleibt RWE zu wünschen, dass im dritten Anlauf alles glatt geht.