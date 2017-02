Zwei Wochen nach Ende der Transferperiode hat Borussia Dortmund offenbar eine durchaus ungewöhnlich Neuerwerbung getätigt. Unweit seines Trainingsgeländes hat der Bundesligist einen Hügel gekauft – und dafür tief in die Tasche gegriffen.

Rund 326.900 Euro legen die Dortmunder für das insgesamt 1476 Quadratmeter große Areal in unmittelbarer Nachbarschaft ihres Trainingsgeländes in Dortmund-Brackel hin, das berichten die Ruhrnachrichten. Allerdings geht es dem BVB bei der Maßnahme allein darum, dass niemand anderes dort heimisch wird. Jeder, der sich die Mühe machte, den Hügel zu erklimmen, konnte von dort aus bislang nämlich relativ problemlos das Training der Schwarz-Gelben beobachten. Alle Zäune und Absperrungen, die nicht zuletzt auch vor neugierigen Blicken der Konkurrenz schützen sollen, waren also am Ende wirkungslos. Der Hügel steht schließlich nicht auf dem Vereinsgelände.

Da sich kein anderer Interessent für das Gelände fand, willigte der bisherige Besitzter nun bereitwillig ein, dem BVB das Gelände zu überlassen. Der Verein steht allerdings in der Pflicht, das Gelände zu bewirtschaften. Den Hügel einfach abtragen darf der Bundesligist nicht - aus Lärmschutzgründen.

Obwohl der Kauf noch nicht einmal ganz abgewickelt ist, soll Borussia Dortmund bereits begonnen haben, den Hügel einzuzäunen, schließlich geht es ja in erster Linie darum, unerwünschte Kiebitze auszusperren. Was anschließend mit dem Hügel geschieht, ist noch völlig offen.

Gerüchte über ein bevorstehendes Engagement von Felix Magath, der einst in Wolfsburg den "Mount Magath" errichten ließ, um seine Spieler hinaufzujagen, werden trotz alledem wohl nicht aufkommen. Aber vielleicht findet ja auch Thomas Tuchel noch eine Anschlussverwendung für den Hügel.