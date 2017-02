Seit Wochen plagt sich Mario Götze mit muskulären Problemem herum. Nun wurde der Stürmer von Borussia Dortmund eingehend untersucht. Die Diagnose: Stoffwechselstörungen sind für Götzes Beschwerden verantwortlich.

Das teilte der BVB am Montag mit. Eine internistische Untersuchung habe ergeben, dass es zwingend notwendig sei, Götze zunächst aus dem Trainingsbetrieb zu nehmen. "Ich befinde mich gerade in Behandlung und setze alles daran, so schnell wie möglich wieder ins Training einsteigen und meiner Mannschaft dabei helfen zu können, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen", sagt Götze.

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc erklärte: "Wir sind froh, dass wir nun die Gründe für Marios Beschwerden kennen und überzeugt davon, dass er uns nach vollständiger Genesung mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten zusätzliche Qualität verleihen wird. Von uns allen beim BVB bekommt Mario auf diesem Weg volle Rückendeckung und die maximale Unterstützung!" Wie lange Götze ausfällt, ist offen.

Götze konnte seit seiner Rückkehr nach Dortmund die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen. Zuletzt wurde er von Lothar Matthäus scharf kritisiert. "Er muss sich ändern, das ist offensichtlich. Ihm fehlt die Geschwindigkeit, die im heutigen Fußball das A und O ist. Spieler wie Xabi Alonso können das vielleicht ausgleichen. Aber kein Offensivspieler wie Götze", sagte der Weltmeister von 1990.

(areh)