Mario Götze hat trotz seiner eigenen Popularität immer noch Vorbilder. Am Donnerstag traf der Dortmund-Profi beim Fitnesstraining in seinem Urlaubsort auf den früheren Weltfußballer Luis Figo – und bat diesen sogleich zum Selfie.

"Ein großes Vorbild", schrieb der deutsche WM-Held von 2014 zu dem gemeinsamen Foto mit dem 44-jährigen Portugiesen, das er in den sozialen Medien verbreitete.

Look who I ran into - big role model! @luis__figo 🤙⚽️ #champions A photo posted by Mario Götze ⭐️️ (@gotzemario) on Dec 29, 2016 at 6:57am PST

Zuletzt hatte Götze mit einem Bild, auf dem er im Dubai-Urlaub mit einem Schimpansen posierte, zum Teil scharfe Kritik in den sozialen Netzwerken geerntet.

Götze nutzte die Winterpause für einen Trip nach Dubai ließ sich dort mit der Affendame "Princess" ablichten. Götze brauchte nicht einmal viele Worte. Drei Smileys und das Bild des Affen auf seinem Schoß reichten bereits, um auf Facebook viele Kritiker auf den Plan zu rufen.

FOTO: dpa, mr

"Heidi Eckerstorfer" etwa schrieb unter Götzes Facebook-Posting: "Frau fragt sich wirklich, ob der Herr Götze jemals darüber nachgedacht hat, wie erbärmlich es fur den Schimpansen sein muß, wenn jeder Tourist sich mit ihm ablichten lässt! Das arme Tier! Ich will gar nicht genau wissen, wie grausam und entwürdigend erst die Haltung eines solchen Fotoaffen ist! Leute, hat ein Fußballstar so eine Publicity nötig?" "Vorbildfunktion völlig verfehlt Mario, einfach traurig, sich mit so einem Fehlverhalten in die Öffentlichkeit zu bringen!", urteilte Nutzerin "Mar Tina".

Tierschützer raten dringend davon ab, sich mit eigentlich wilden Tieren fotografieren zu lassen. Häufig seien die Tiere ihren Eltern entrissen worden und zum Teil mit Gewalt gefügig gemacht worden, um als Touristenattraktion zu arbeiten.

