Mittelfeldspieler Nuri Sahin vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist mit sofortiger Wirkung aus der türkischen Nationalmannschaft zurückgetreten.

Der 29-Jährige gab seine Entscheidung am Donnerstag über Twitter und Facebook bekannt.

"Fast 100-mal habe ich das Trikot der Türkei, meiner Heimat, in verschiedenen Altersklassen tragen dürfen. Und jeder einzelne Schritt, den ich in diesem Trikot zurückgelegt habe, hat mich mit großem Stolz erfüllt", schrieb er und teilte weiter mit, dass er damit jüngeren Spielern in der Nationalmannschaft Platz machen wolle.

Die Türkei, für die Sahin 52 A-Länderspiele bestritt, war in der Qualifikation für die WM-Endrunde 2018 in Russland gescheitert.

(sid)