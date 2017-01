Aubameyang kehrt gegen Mainz in den BVB-Kader zurück

Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang wird nach dem Aus seiner Gabuner beim Afrika-Cup bereits im Spiel beim FSV Mainz 05 am Sonntag (17.30 Uhr/Live-Ticker) wieder zum Kader von Vizemeister Borussia Dortmund gehören.

Die Frage ist nun, in welcher Verfassung Aubameyang zu seinem Verein zurückkehren wird. Denn der vorzeitige K.o. beim Afrika Cup hat den 27-Jährigen und seine Panther schwer getroffen. "Ich denke immer noch: Wir waren besser als jedes andere Team in dieser Gruppe. Wir hatten alle Chancen, um uns zu qualifizieren", sagte Aubameyang nach dem 0:0 im letzten Gruppenspiel gegen Kamerun.

"Donnerstag wird er wieder da sein. Er wird sicherlich dann wieder fit sein und dem Trainer in Mainz zur Verfügung stehen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der Eurosport-Sendung "kicker.tv - Der Talk".

Top-Torjäger Aubameyang (16 Saisontreffer) und Gastgeber Gabun hatten am Sonntag durch ein 0:0 im dritten Gruppenspiel gegen Kamerun das Viertelfinale des Afrika-Cups verpasst. In seiner Abwesenheit gewann der BVB am vergangenen Samstag 2:1 (1:0) bei Werder Bremen.

(sid)