Die Reise zum Auswärtsspiel nach Darmstadt endete für einige Anhänger von Borussia Dortmund vorzeitig. Die Polizei stellte bei einer Kontrolle von zwei Bussen und einem Kleinbus Pyrotechnik, Sturmhauben und Quarzsandhandschuhe sicher.

Die Polizei hatte nach eigenen Angaben schon frühzeitig Hinweise auf die Personengruppe bekommen und die Busse schließlich in der Nähe von Siegen dingfest gemacht. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Pyrotechnik, Kampfsporthandschuhe, Sturmhauben, Schmerzmittel, Wechselkleidung, Drogen und auch ein Darmstadt-Banner sicher. Einige der insgesamt 90 Fans waren der Polizei bereits bekannt, für die gesamte Gruppe war die Reise nach Darmstadt an der Stelle beendet.

Erst in der letzten Woche hatten einige BVB-Fans mit ihren Angriffen auf RB-Leipzig-Anhänger eine Diskussion um Gewalt angestoßen. Im Pokalspiel gegen Hertha BSC hatten sich viele Dortmunder Fans von den Ausschreitungen distanziert. Der DFB fordert inzwischen eine Sperrung der Südtribüne des Dortmunder Stadions sowie eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro für Borussia Dortmund.

Watzke braucht Bedenkzeit

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will sich nach dem Strafantrag des DFB-Kontrollausschusses gegen Borussia Dortmund Zeit für die Stellungnahme des Klubs nehmen. "Die Entscheidung reift. Aber hier geht es auch um ein bisschen Genauigkeit. Das ist ein sehr umfangreicher Strafantrag", sagte Watzke am Samstag im Pay-TV-Sender Sky vor der Partie beim SV Darmstadt in der Fußball-Bundesliga.

Das Gremium des Deutschen Fußball-Bundes hatte am Freitag beantragt, nach den Zuschauer-Vorkommnissen beim Spiel gegen Leipzig in der vergangenen Woche die Dortmunder Südtribüne für eine Partie zu sperren. Zudem soll der Revierklub 100.000 Euro Strafe zahlen. Der BVB hat bis Montagmittag Zeit, sich zu dem Antrag zu äußern. "Wir werden uns morgen mit dem Strafantrag genauer befassen und rechtzeitig eine Entscheidung treffen", kündigte Watzke an. "In mir wächst eh eine Tendenz, und dann wollen wir mal gucken."