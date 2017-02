RB Leipzig ist zum ersten Mal in seiner jungen Vereinsgeschichte bei Borussia Dortmund zu Gast. Auf einen freundlichen Empfang darf das Team der Stunde aber nicht hoffen. Schon lange vor Anpfiff des Spiels ist im gesamten Dortmunder Stadtgebiet deutlich zu erkennen, was viele BVB-Fans über den Dosenklub denken.

Wer am Samstag auf der B1 in Richtung des Dortmunder Stadions war, an dem sich am Abend beide Teams zum Spitzenspiel des 19. Bundesliga-Spieltags gegenüberstehen, der konnte die Ansage kaum übersehen: "Ganz Dortmund hasst RB", flatterte auf einem Brückengeländer über der Schnellstraße. Ein weiteres Banner in gleichem Wortlaut war auf der Möllerbrücke im Dortmunder Kreuzviertel zu sehen.

Offenbar haben die Urheber durchaus Geld in die Hand genommen, um ihrem Missfallen Ausdruck zu verleihen. Im gesamten Dortmunder Stadtgebiet sind Plakate aufgehängt worden. Aufschrift: "Red Bull? Verpisst Euch! Der Fußball gehört uns!" Selbst das Theater Dortmund hat sich den Protesten angeschlossen.

Schon im Vorfeld hatte das Fanbündnis "Südtribüne" Proteste angekündigt. Vor allem den Dortmunder Ultragruppen ist es ein besonderes Anliegen, nach dem Hinspiel ein sichtbares Zeichen gegen den ungeliebten Red-Bull-Klub zu setzen. Damals hatten zwar rund 7.000 Fans an einer Gegenveranstaltung teilgenommen und weite Teile der Ultras das Auswärtsspiel boykottiert, trotzdem konnte der Aufsteiger ein nahezu ausverkauftes Stadion vermelden. Trainer Ralph Hasenhüttl verspottete den Protest gar als "Rohrkrepierer".

Das wollen die Angesprochenen Boykotteure natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Nach den Protesten im Vorfeld wird sich RB Leipzig also auch am Abend auf spürbaren Gegenwind aus Richtung der Südtribüne einstellen müssen. Allerdings haben die "Roten Bullen" darin bereits Routine.