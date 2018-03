Leichtathletik-Superstar Usain Bolt hat am Freitagvormittag ein öffentliches Training beim Bundesligisten Borussia Dortmund absolviert. Vor 1400 Zuschauern im Dortmunder Trainingszentrum stand der Jamaikaner eine gute Stunde mit den BVB-Profis auf dem Platz.

Bolt machte dabei eine ordentliche Figur. Nach einigen kurzen Stretching- und Lauf-Einheiten ging es schnell mit dem Ball zur Sache: In unterschiedlichen Zusammenstellungen wurde locker gespielt, und Bolt konnte glänzen. Der Jamaikaner erzielte im Trainingsspiel per Kopf das erste Tor des Tages, außerdem gelang ihm in der Partie ein Tunnel gegen BVB-Nachwuchsspieler Dario Scuderi.

BVB-Trainer Peter Stöger attestierte seinem prominenten Trainingsgast einige gute Ansätze, sieht aber auch noch viel Arbeit. "Man sieht, dass er das Spiel versteht und Spaß hat, sagte Stöger: "Er ist talentiert. Aber wenn er sich im höheren Bereich durchsetzen will, ist noch einiges zu tun."

Bereits am Donnerstag hatte der achtmalige Olympiasieger Bolt mit dem BVB trainiert, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der 31-jährige Bolt wird wie der BVB von Puma ausgerüstet. Als reinen PR-Gag will Bolt seinen Auftritt in Dortmund aber nicht verstehen. Dem Vernehmen nach träumt der Jamaikaner von einer zweiten Karriere als Profifußballer.

(sid)