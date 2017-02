Ende Januar hatte das Dortmunder Fanbündnis "Südtribüne" viel zu tun. Vor allem mit Entrüstung. Der Besuch des Lieblingsfeinds stand bevor, und die organisierten Anhänger von Borussia Dortmund riefen zu Protesten auf. "Es ist unser Heimspiel", erklärten sie auf ihrer Internetseite, "also müssen wir an diesem Tag in aller Deutlichkeit zeigen, dass wir das Konstrukt RasenBallsport und die Art von Fußball, die RB verkörpert, voll und ganz ablehnen."

Den Aufruf haben zahlreiche Dortmunder offenbar auf eine sehr eigene Art missverstanden. Sie gingen auf Leipziger Fans los, und sie dekorierten die Südtribüne im Stadion mit höchst geschmacklosen Spruchbändern. Vor dem Spiel hatten BVB-Sympathisanten bereits die Innenstadt plakatiert. Und als Polizisten Schmähbotschaften von Häuserwänden entfernten, beklagten BVB-Ultras Unterdrückung der Meinungsfreiheit.

Ultras klagen ohnehin gern. In manchen Bereichen sogar sehr zu Recht. Die Fanbewegung, die in den 60er Jahren in Italien begann und seit den 1990er Jahren in Deutschland das Bild der Stadien bestimmt, prangert den hemmungslosen Kapitalismus und den gnadenlosen Kommerz im Fußball an. Für sie ist der Fußball Kultur. Schon vor Jahren verpflichtete sich deshalb das "Bündnis aktiver Fußballfans" (Baff), "für Fans einzutreten, für die das Spiel als kulturelles Ereignis mehr bedeutet als 90 Minuten Konsum".

Daran ist nichts auszusetzen. Ebensowenig wie an der Haltung, die Autoritäten in den eigenen Klubs kritisch zu begleiten. Schwerer zu ertragen ist bereits der moralische Alleinvertretungsanspruch dieser Fangruppe. Sie hält sich nicht nur für den allein selig machenden Stimmungsfaktor im Stadion, sie glaubt auch fest daran, die ethischen Standards vorgeben zu können. Sie entscheidet über Gut und Böse im Profisport. Und sie bringt es fertig, die Bundesliga-Welt in Tradition und künstliche Werbefläche aufzuteilen. Für sie sind Klubs wie Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Bayern München oder Hamburger SV schon durch ihre Geschichte auf der guten Seite. Konzernzweige wie die Fußballabteilung von Bayer Leverkusen oder VW Wolfsburg finden sie ebenso verdächtig wie den vom ehemaligen SAP-Gründer Dietmar Hopp aufgerüsteten Dorfverein Hoffenheim. Aber Leipzig als Werbefolie für Red Bull steht für sie im Rang des Bösen schlechthin.

Dass sich der Rest der Liga nicht nur der Traditionspflege beim Schwenken von Fahnen in Vereinsfarben hingibt, ist allenfalls ein Randaspekt der Vorbereitung auf Treffen mit dem Erzfeind. "Uns ist klar", heißt es zwar auf der Webseite der "Südtribüne", "dass Fußball mehr und mehr zu einem Geschäft mit immer perverseren Auswüchsen verkommt und diese Entwicklung durch Red Bull Leipzig nur in letzter Konsequenz fortgeführt wird." Aber: "Wir dürfen es nicht hinnehmen, dass ein 2009 von einem Dosenkonzern erschaffener und mit Millionen aufgeputschter Retortenklub mit Unterstützung rückgratloser Verbände nun in der Bundesliga spielt." Die Ultras nehmen hin, dass der eigene Klub ein Wirtschaftsunternehmen mit 370 Millionen Euro Jahresumsatz ist. Schließlich haben sie ihre eigene Geschäftsbeziehung zum Verein. Sie sorgen für das Bunte und Laute im Stadion, an dem sich die besonders wichtigen Kunden des Unternehmens BVB auf den teuren Plätzen erfreuen. Dafür kommen die Ultras in den Genuss bevorzugter Behandlung bei der Vergabe von Karten. Man hat sich arrangiert.

Ob das so bleibt, ist nach den Dortmunder Vorfällen eine sehr offene Frage. Dass zu den geistigen Brandstiftern der Krawalle Ultras auf der Südtribüne gehören, steht nämlich fest. Woher die Gewalttäter kommen, ist noch nicht geklärt. Und zu dieser neuen Qualität des Protests haben sich Ultras bislang nicht geäußert. Das lässt viele Deutungen zu. Auch die, dass die einst eher friedliche Bewegung endgültig das Maß verloren hat.

Quelle: RP