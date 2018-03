später lesen Protest gegen RB BVB verzichtet auf gemeinsamen Fanschal mit Salzburg FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-03-01T13:05+0100 2018-03-01T13:05+0100

Borussia Dortmund will zu den Europa-League-Spielen gegen RB Salzburg keinen Fan-Schal mit den Logos beider Klubs in den Verkauf bringen. Das berichtete die "Bild"-Zeitung am Donnerstag.